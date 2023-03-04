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Окупанти обрали «столицю» Запорізької області

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обрали «столицю» Запорізької області
Окупанти встановили нові межі Мелітополя
фото з відкритих джерел

Загарбники розбили окуповану Запорізьку область на 16 адмінодиниць

Російські окупанти затвердили Мелітополь «столицею» захопленої території Запорізької області, поділивши регіон на 16 адміністративних одиниць. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

Згідно з указом так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького трьома містами обласного значення стали Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

У документі вказано, що кордони всіх районів, міст Бердянськ та Енергодар визначаються межами адміністративного районування Української РСР станом на 16 вересня 1991 року.

Крім того, визначено нові межі Мелітополя. Місто розширилося до узбережжя Азовського моря і включило кілька невеликих населених пунктів, у тому числі популярне серед місцевих жителів курортне селище Кирилівка.

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Нагадаємо, Запорізька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.

Теги: Мелітополь росія окупанти Запорізька область

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