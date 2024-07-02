Росію не обрано до одного з головних органів ООН

Відбувся 26-й тур голосування до Економічної і соціальної ради ООН

Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), що є одним із шести головних органів організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, відбувся 26-й тур голосування, в якому Росію і не було обрано до ЕКОСОР.

«Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах», – заявив Кулеба.

Водночас міністр закордонних справ наголосив, що українська відданість дотриманню цілей і принципів Хартії ООН залишається непохитною.

Економічна і соціальна рада ООН – головний орган з координації економічної діяльності ООН та пов’язаних з організацією спеціалізованих установ. Рада є центральним форумом для обговорення міжнародних економічних та соціальних питань та формулювання рекомендацій щодо політики, адресованих державам-членам та системі Організації Об'єднаних Націй. На ЕКОСОР припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів і персоналу ООН. Рада складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на три роки, щорічно по 18 членів.

До слова, Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу.

Раніше Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру». Зокрема, документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду.