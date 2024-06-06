Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»

Українцям треба мати змогу пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором на випадок критичних ситуацій

Олексій Оржель: «Варіантів і негативних сценаріїв безліч. Критичним є захист на сьогодні нашої енергетики, потім розуміння захисту того, що ми відновлюємо, і третє – децентралізована генерація»

У разі системних руйнівних атак Росії по енергооб'єктах України громадянам треба бути готовими складної ситуації зі світлом взимку. Краще мати запасний варіант, куди поїхати із великого міста. Про це заявив Керівник київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства та ексміністр енергетики України Олексій Оржель в ефірі «Еспресо».

«Насправді ситуація може бути різною. Дійсно у великих містах, де є централізовані системи, якщо вони будуть обмежені або відключені від електропостачання – це означає відсутність водопостачання, теплопостачання та евакуацію», – попередив експерт.

Він зауважив, що потенційно така ситуація може виникнути, але енергетики робитимуть усе можливе, щоб це не допустити. Як пояснив Оржель, якщо ЗС РФ атакуватимуть об’єкти передачі електричної енергії та транспортування, це може призвести до роботи системи в декількох острівних режимах.

«І тоді так може статися, що оцей імпорт, який у нас йде з Європи від наших партнерів, просто не зможе дійти до лівобережної України. Там буде набагато більший дефіцит, ніж ближче до кордонів Європи», – зазначив колишній міністр.

Він закликав кожного українця підготувати план «Б».

«Варіантів і негативних сценаріїв безліч. Критичним є захист на сьогодні нашої енергетики, потім розуміння захисту того, що ми відновлюємо, і третє – децентралізована генерація, забезпечення енергією нашої критичної інфраструктури. Кожен українець має мати план «Б» на цю ситуацію», – заявив Оржель.

З його слів, якщо українці мають змогу в такому випадку пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором, то «хай воно краще буде».