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ООН у роковини підриву Каховської ГЕС відзначає день російської мови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ООН у роковини підриву Каховської ГЕС відзначає день російської мови
У день підриву Каховської ГЕС ООН вшановує російську мову
фото: пресслужба ООН

Жодним чином в організації не згадали про екологічну катастрофу в Україні

У річницю підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, в Організації об'єднаних націй відзначають «день російської мови».
Відповідний допис з'явився у соцмережі Х організації.

«Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови», – йдеться у дописі.

Але жодним чином в ООН не згадали про роковини підриву Каховської ГЕС і спричиненої ним екологічної катастрофи.

«Метою проведених днів мов ООН є підвищення поінформованості про історію, культуру та розвиток кожної з шести офіційних мов ООН серед співробітників Організації», – йдеться на сайті ООН.

День російської мови – це свято, встановлене ЮНЕСКО у 2010 році, присвячене російській мові як одній із шести офіційних мов організації.

Таку дату обрали, оскільки в цей день народився поет Алєксандр Пушкін, якого вважають «батьком» сучасної російської літературної мови. Епіграфом до свята обрано цитату Пушкіна, в якій він говорить про «перевагу» російської над іншими європейськими мовами.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС

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Теги: ООН

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