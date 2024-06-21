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Росія вербує українських підлітків до вчинення диверсій: звернення кіберполіції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія вербує українських підлітків до вчинення диверсій: звернення кіберполіції
Злочини, вчинені за вказівкою російських спецслужб, караються відповідно до низки статей Кримінального кодексу України
фото ілюстративне

Поліцейські разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців і замовників злочинів

Кіберполіція України інформує про те, що ворог вербує українських підлітків для вчинення диверсій, зокрема – підпалів автомобілів українських військовослужбовців.

Поліцейські разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців і замовників таких злочинів.

Так, у червні поліцейські спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб з вербування підлітків для вчинення диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких Росія втягнула в злочинну діяльність, затримано. Тепер їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

На Миколаївщині затримали двох підлітків 16 та 17 років, які, спокусившись на «легкий заробіток» в інтернеті, облили легкозаймистою рідиною і підпалили дві автівки військовослужбовців на Одещині. Замовник цих підпалів перебуває за кордоном. За рішенням суду хлопцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще одним прикладом є затримання чотирьох мешканців Дніпропетровщини віком від 17 до 21 року, які підпалили військовий мікроавтобус у Дніпрі. Вони також діяли за завданням спецслужб РФ, спокусившись на грошову винагороду.

Поради для батьків:

  • Інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;
  • Слідкуйте за онлайн-активністю у мережі та колом інтернет-знайомств;
  • Контролюйте дотримання комендантської години;
  • При отриманні інформації про вербування – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції https://ticket.cyberpolice.gov.ua
     

Поради для підлітків:

  • Будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією;
  • Розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства;
  • Уникайте відвідування інтернет-ресурсів із сумнівним вмістом;
  • Передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації;
  • При отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.
     

Кримінальна відповідальність  

Злочини, вчинені за вказівкою російських спецслужб, караються відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, зокрема, за статтею 111 (Державна зрада). При цьому максимальне передбачене покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Нагадуємо, що згідно ч. 3 ст. 111 (Державна зрада) ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області двоє підлітків за завданням куратора підпалювали автомобілі представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  

Теги: кібербезпека діти росія

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