Стало відомо, яким чином Росія зможе взяти участь у другому Саміті миру

Україна не прагне прямих контактів з Росією на Саміті миру

Україна має успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи, тому наступний саміт може відбутися в аналогічному форматі

Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Зокрема, під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи Україна не взаємодіяла з Росією напряму, а лише через посередників.

«У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією», – каже він.

Кулеба зазначив, що Україна не прагне прямих контактів з Росією з огляду на те, що Москва продовжує свої воєнні злочини та намагається знищити українську державність.

Нагадаємо, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт були запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.