Розраховувати на чесне посередництво у переговорах з Росією не варто

Мало хто помітив , що Віткофф є партнером Леоніда Блаватника у бізнесі. А Блаватник збагатився у 90-х у Росії через партнерство з Васельбергом , Дерипаскою і Фрідманом. І це Блаватник інвестує у проєкти Віткоффа, а не навпаки.

Ось що писало видання «Заборона» про Блаватника у грудні 2022 року: Бізнесмен вважається одним з найбагатших людей планети. Його статки оцінюють в $37 мільярдів. Холдинг Access Industries має компанії у сфері нерухомості, хімічної промисловості, біотехнологій і медіа. Наприклад, у 2005 році Блаватнік купив більше частку в російської компанії «Амедіа», яка продюсує і виробляє фільми, серіал і телешоу, а також СТС-медіа. У 2009 році Access Industries придбала британський підрозділ прокатної компанії Мела Гібсона Icon та кінотеку, що включає понад 500 фільмів, серед яких – «Шофер міс Дейзі», «Танці з вовками», «Стилет» та «Страсті Христові». В числі активів – найбільша частка у компанії Warner Music Group, яку він купив в 2011 році за $3.3 мільярди.

Блаватнік також сам знімається у фільмах, які виробляє його компанія. Наприклад, у 2016 році він зіграв роль італійського посла в російському серіалі «Софія», а у 2018-му – роль кардинала Юрія Радзівіла у телесеріалі «Годунов».

Блаватник також спонсорував республіканців і Трампа.

Усі великі статки в Росії після розвалу імперії отримувалися через плани російських спецслужб. У такий спосіб вони конвертували державно-партійну власність у свою приватну. Статки Блаватника звідти ж.

Тому розраховувати на чесне посередництво у переговорах з Росією не варто.