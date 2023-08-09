Бійці Нацгвардії епічно знищили російський «Васильок» на Бахмутському напрямку (відео)

Разом с мінометом оборонці знищили боєкомплект окупантів

Бійці Нацгвардії епічно знищили російський міномет 2Б9 «Васильок», який армія РФ намагалася використовувати на Бахмутському напрямку. Про це повідомило МВС України.

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Як уточнив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, у кадрі показали роботу бригади швидкого реагування «Рубіж».

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«Це робота нашої бригади швидкого реагування «Рубіж». Влучно і планомірно очищаємо наші землі», – вказав Півненко.

Також разом с мінометом вдалося знищити боєкомплект окупантів.

Нагадаємо, що в середу, 9 серпня, зранку українські воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольоту наразі встановлюється.

До слова, 7 серпня на Запоріжжі у районі н.п. Роботине воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52, також відомий як «Алігатор».

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Зазначимо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Повідомлялося, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там.