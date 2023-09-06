Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території

Фахівці знайшли уламки, схожі на залишки російського дрона, біля села Плауру на території жудця Тульча – навпроти українського Ізмаїла

Міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Про це повідомляє Antena 3 CNN.

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Міністр оборони Анджел Тилвар підтвердив в ексклюзивному коментарі журналістам, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки російського дрона, біля села Плауру на території жудця Тульча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.

Як відомо, спершу Бухарест категорично заперечив падіння російських «Шахедів», якими атакували українські порти на Дунаї, на території Румунії.

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«Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона», – сказав Анджел Тилвар.

За словами міністра, знайдені фрагменти не становлять загрози.

«Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів, і, думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів», – додав міністр, зазначивши, що їде спілкуватися з владою містечок, найближчих до кордону з Україною.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

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Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Натомість президент Румунії Клаус Йоганніс стверджує, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди».