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Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
Раніше Бухарест категорично заперечував падіння російських «Шахедів» на території Румунії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці знайшли уламки, схожі на залишки російського дрона, біля села Плауру на території жудця Тульча – навпроти українського Ізмаїла

Міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Про це повідомляє Antena 3 CNN.

Міністр оборони Анджел Тилвар підтвердив в ексклюзивному коментарі журналістам, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки російського дрона, біля села Плауру на території жудця Тульча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.

Як відомо, спершу Бухарест категорично заперечив падіння російських «Шахедів», якими атакували українські порти на Дунаї, на території Румунії. 

«Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона», – сказав Анджел Тилвар.

За словами міністра, знайдені фрагменти не становлять загрози. 

«Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів, і, думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів», – додав міністр, зазначивши, що їде спілкуватися з владою містечок, найближчих до кордону з Україною.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Натомість президент Румунії Клаус Йоганніс стверджує, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди».

Теги: Румунія росія безпілотник війна

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