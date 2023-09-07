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Румунія змушена рятувати жителів прикордонного з Україною села

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Румунія змушена рятувати жителів прикордонного з Україною села
Наслідки атаки на порт Ізмаїл, який знаходиться поблизу румунського кордону
фото з відкритих джерел

«Через російські атаки місцеві рибалки вже не можуть здійснювати свою діяльність на річці Дунай»

Мер прикордонної румунської комуни Чаталкіой Тудор Чернега не відкидає можливості проведення евакуації мешканців села Плауру через російські атаки на українське місто Ізмаїл. Про це передає Digi24.

Чернега наголосив, що Плауру знаходиться всього за 300 м від об'єктів портової інфраструктури Ізмаїла, і багато жителів стурбовані тим, що російські дрони пролітають у небезпечній близькості від їхніх будинків.

«Під час зустрічі з міністром оборони я врахував можливість добровільного переміщення. Мені лишається обговорити це з місцевими жителями. Бажаючим переселитися будуть забезпечені такими ж умовами, як і українцям, вони отримають житло та харчування. Я вважаю, що жителі села Плауру зазнають великої напруги, викликаної війною», – заявив Чернега.

Також зазначається, що через російські атаки місцеві рибалки вже не можуть здійснювати свою діяльність на річці Дунай.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

 

Теги: Румунія війна Україна росія

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