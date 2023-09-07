В Олешках вибухнуло авто з працівниками ФСБ та окупантами (відео)

Один працівник ФСБ загинув одразу на місці, а ще один наразі перебуває в реанімації у важкому стані

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

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Повідомляється, що один працівник ФСБ загинув одразу на місці, а ще один наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Троє військових РФ, які їх супроводжували в авто, поранені.

Джерела в СБУ повідомляють, що підірвані ФСБшники «працювали» в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів, в тому числі такували українців.

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Нагадаємо, триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.