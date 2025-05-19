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Стало відомо, з чого почне роботу новий президент Румунії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стало відомо, з чого почне роботу новий президент Румунії
Переможець виборів Нікушор Дан відразу взявся за політику Румунії
фото: Inquam Photos

Нікушор Дан повідомив, що перші закордонні візити здійснить до Брюсселя, Кишинева і Вашингтона

Переможець президентських виборів у Румунії Нікушор Дан заявив, що має намір розпочати переговори щодо формування уряду. Він також зазначив, що хотів би бачити Ілліє Боложана на посаді прем'єр-міністра, хоча обіцяти цього не може. Про це пише «Главком» зі посиланням на  hotnews.ro.

Відповідаючи на запитання про свої перші рішення на посаді президента, Нікушор Дан зазначив, що у пріоритеті є три ключові теми.

«Йдеться про дефіцит бюджету, про безпеку Румунії та про початок консультацій щодо формування нового уряду. Вже з понеділка я, мабуть, запрошу політичні партії до неформальних дискусій, а за кілька тижнів відбудеться більш технічний раунд переговорів. На даному етапі я хочу розібратися в технічних аспектах щодо дефіциту, тому проведу зустрічі з відповідальними державними службовцями», – заявив він.

Нікушор Дан також висловив упевненість, що протягом кількох тижнів може бути сформовано новий склад уряду. «Переговори щодо формування уряду не обмежаться лише вибором прем'єр-міністра. Вони також включатимуть обговорення пакету заходів, які мають бути реалізовані як мінімум до кінця поточного року», – заявив Нікушор Дан.

Відповідаючи на запитання, чи залишається Ілліє Боложан його кандидатом на пост глави уряду, Нікушор Дан сказав: «Я цього хотів би, так, але на даному етапі не можу дати такої обіцянки».

Нікушор Дан також повідомив, що як перші закордонні візити розглядає поїздки до Брюсселя, Кишинева і Вашингтона.

Нагадаємо, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів, свідчать дані ЦВК.

Політика підтримали 53,6% виборців. У суперника Дана, голови опозиційної партії «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) Джеордже Сіміона, – 46,40% голосів. У неділю у Румунії відбувся другий тур виборів президента. Перший тур відбувся 4 травня, коли Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Глави Євроради та Єврокомісії, а також президент України привітали Дана з перемогою на виборах.

До слова, після того, як МЗС Франції назвало фейком заяву Павла Дурова про втручання у президентські вибори в Румунії, засновник Telegram заявив, що з таким проханням до нього нібито зверталася французька розвідка. 

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Теги: Румунія президент Нікушор Дан

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