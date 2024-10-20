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Опрацьовано 40% голосів референдуму в Молдові: більшість поки проти вступу до ЄС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Опрацьовано 40% голосів референдуму в Молдові: більшість поки проти вступу до ЄС
Проводиться підрахунок голосів після виборів у Молдові
фото з відкритих джерел

В Молдові триває підрахунок голосів

У Молдові триває підрахунок голосів після референдуму щодо закріплення в Конституції курсу на вступ до Європейського Союзу. За даними Центральної виборчої комісії, на цей момент опрацьовано 40% бюлетенів, і попередні результати показують, що більшість виборців проголосували проти внесення змін до основного закону та включення європейського вектору.

За зміну Конституції та включення європейського вектору – 43,77%, проти – 56,23%.

Цей референдум був організований одночасно з президентськими виборами, і його результати мають визначити, чи буде закріплений у Конституції незворотний курс на євроінтеграцію країни.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. 

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: росія вибори референдум радник

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Політика

Опрацьовано 40% голосів референдуму в Молдові: більшість поки проти вступу до ЄС
Опрацьовано 40% голосів референдуму в Молдові: більшість поки проти вступу до ЄС
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