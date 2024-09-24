Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?

Війна закінчиться лише після поразки одного з боків

Якщо РФ не розвалиться цієї осені або до наступної весни, то не буде ні миру, ні виборів

Ні, мир у цій війні не залежить від пори роки. Він так само не залежить від забаганки президентів України, США чи лідера будь-якої іншої союзницької держави.

Вже не раз писав це і ще раз повторю: мир у російсько-українській війні наступить тільки після фактичної поразки або Росії, або України разом з її союзниками. Інших чинників, які зумовлять мир, не існує.

Восени чи будь-коли, звичайно, можна підписати щось, що буде називатися миром або перемирʼям.

Можна навіть марити виборами в Україні навесні 2025 року, як про це почали марити деякі наші західні партнери. Підписати щось можна і марити чимось можна, але кожна така ідея повинна бути реалізована не в уяві, а на реальній землі.

Тож якщо РФ не розвалиться цієї осені або до наступної весни, то не буде ні миру, ні виборів. Хто б що не підписав або не вирішив на найвищому рівні.

А якщо хтось і спробує зробити щось у цьому напрямку й назвати це миром або виборами, у нинішніх обставинах отримає прямо протилежний результат. Це гарантовано на 100%.

Насправді все працює дуже просто: хочете миру, наближайте перемогу. Це стосується усіх. І в Україні, і за кордоном.