Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків

Фото аеродрому «Борисоглєбськ» в РФ після прильоту туди дронів

На знімках видно кілька нових слідів пожежі у районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими

З'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ, по якому вдарили безпілотники. Фото у четвер, 3 жовтня, опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

Повідомляється, що на знімках видно кілька нових слідів пожежі у районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими.

Наслідки удару українських дронів по військовому аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області на супутникових знімках pic.twitter.com/PkhjSP8cSf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2024

Вночі безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Саме з Борисоглєбську ворог активно бомбить КАБами українські території. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Так, супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.