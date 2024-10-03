Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків
Фото аеродрому «Борисоглєбськ» в РФ після прильоту туди дронів
фото: Радіо Свобода

На знімках видно кілька нових слідів пожежі у районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими

З'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ, по якому вдарили безпілотники. Фото у четвер, 3 жовтня, опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

Повідомляється, що на знімках видно кілька нових слідів пожежі у районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими.

Вночі безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Саме з Борисоглєбську ворог активно бомбить КАБами українські території. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Так, супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.

Теги: ЗСУ дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Грузія заграє з Росією через 31 рік після поразки в Абхазії?
Чому Грузія обирає загравання з Росією
27 вересня, 09:03
«Військові бачать, як цивільні громадяни знаходять способи, як дати хабар та уникнути мобілізації»
Мобілізація та демобілізація. Чи буде справедливість?
25 вересня, 17:00
Путін потроху добиває Росію своїми діями
Кремль панікує? Санкції продовжують завдавати удару по російській економіці
21 вересня, 15:13
Комбат Роберт Бровді на конференції YES-2024
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні Інтерв’ю
17 вересня, 19:35
Путін не буде оголошувати мобілізацію
ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації
20 вересня, 07:23
Зеленський заявив, що ротація військовослужбовців стала відчутнішою
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
21 вересня, 12:11
Російська ракета після вибуху залишила великий кратер діаметром 62 метри
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
23 вересня, 19:51
Олександр Захаров – власник та головний конструктор російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 15:16
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що Люксембург вже багато років стабільно підтримує українські збройні сили
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
Сьогодні, 17:18

Соціум

Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків
Атака дронів СБУ на військовий аеродром «Борисоглєбськ»: фото наслідків
Візит генсека НАТО до України, справу нардепа Клочка скеровано до суду. Головне за 3 жовтня
Візит генсека НАТО до України, справу нардепа Клочка скеровано до суду. Головне за 3 жовтня
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
Набір до Українського легіону в Польщі: Міноборони повідомило перші результати  
Набір до Українського легіону в Польщі: Міноборони повідомило перші результати  
Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою»
Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою»
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: Центр протидії дезінформації вніс ясність
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: Центр протидії дезінформації вніс ясність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
14K
Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
3494
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
2106
«Промислові кошмари» Європи стають реальністю – Bloomberg
2053
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua