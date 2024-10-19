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Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
Безпілотники атакували Київ
фото: The Insider (ілюстративне)

У Дарницькому районі пошкоджено фасади кількох будинків

У ніч проти 19 жовтня Росія атакували безпілотниками Київ. Внаслідок чого постраждав Дарницький район столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Додатково виявлено, що у Дарницькому районі уламками: пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна; пошкоджено авто; незначні пошкодження зазнало приміщення одного з ресторанів. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Загиблих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

Також у столиці повітряна тривога тривала двічі за ніч. Остання тривала понад дві години.

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Теги: Київ Київщина безпілотник системи ППО війна Україна росія росіяни окупанти

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