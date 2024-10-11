ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні

«ЄС залишається глибоко стурбованим безперервними переслідуваннями, залякуванням і насильством щодо журналістів, які висвітлюють події в зоні бойових дій»

Європейський Союз заявив, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

«ЄС залишається глибоко стурбованим безперервними переслідуваннями, залякуванням і насильством щодо журналістів і медійників, які висвітлюють події в зоні бойових дій і на лінії фронту. Для них безпека і захист мають бути забезпечені в будь-який час. Ми рішуче засуджуємо вбивства, фізичні напади, свавільні затримання», – йдеться у повідомленні.

ЄС підтверджує своє зобов’язання притягнути до відповідальності всіх виконавців воєнних злочинів, скоєних Росією.

«Вона стала тринадцятою журналісткою, яка була вбита з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не може бути безкарності за порушення прав людини», – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року Росія вперше повідомила, що утримує її в полоні. Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня, цю інформацію підтвердив керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко.

Згодом 11 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті колишньої журналістки hromadske Вікторії Рощиної. Справу кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.