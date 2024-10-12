Індія опинилася в трійці найбільших постачальників заборонених технологій для РФ – Bloomberg

Майже п’ята частина заборонених технологій потрапляють у російський військово-промисловий комплекс через Індію

За обсягами постачання підсанкційних товарів для РФ Індію випереджає лише Китай

Індія наростила постачання до Росії обмежених критично важливих технологій, які підпадають під західні санкції. Експорт Індії для Кремля став другими за величиною після китайського. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, індійський експорт мікрочипів, схем та верстатів перевищив $60 млн у квітні та травні – приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року. При цьому оцінюється, що у липні він підскочив до $95 млн, розповіли Bloomberg чиновники на умовах анонімності.

За словами західних чиновників, згідно з останніми даними, майже п’ята частина заборонених технологій потрапляють у російський військово-промисловий комплекс через Індію.

Через санкції експорт більшості предметів подвійного використання безпосередньо до Росії заборонений, тому країна-агресор купує їх у третіх державах, й іноді у різних дочірніх компаній західних фірм або через мережу посередників.

Журналісти зазначають, що Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати були двома великими перевалочними пунктами, проте з’явилися й нові хаби. Серед них, за словами співрозмовників Bloomberg, Індія, Малайзія та Таїланд.

Bloomberg наголошує, роль Індії у постачанні таких товарів представляє додаткову проблему, оскільки США та ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, який досі підтримує зв'язки з Путіним.

Крім того, Індія також стала головним покупцем російської нафти, попри зусилля країн-союзників умовного Заходу щодо обмеження продажів.

Нагадаємо, Індія активно вивчає уроки російсько-української війни, що вплинуло на тактики та стратегії її сучасної армії. Країна прискорила процес модернізації своїх збройних сил, зокрема у сфері артилерії та безпілотників. Цей процес особливо важливий для Індії, яка стикається з двома великими військовими загрозами – Пакистаном і Китаєм.

До слова, війна в Україні, що почалася у лютому 2022 року, призвела до несподіваних наслідків у віддаленому індійському місті Сурат, центрі світової алмазної промисловості. Західні санкції проти Росії, включаючи заборону на імпорт російських алмазів, позбавили Індію майже третини доходів від продажу алмазів, спричинивши глибоку фінансову кризу.