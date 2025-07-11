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Сенатор Грем передав Зеленському примірник законопроєкту з жорсткими санкціями проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенатор Грем передав Зеленському примірник законопроєкту з жорсткими санкціями проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
фото: Офіс президента

Зеленський привітав Ліндсі Грема з днем народження і подарував йому книгу про українських дітей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Як відомо, представники Сполучених Штатів уперше взяли участь у зустрічі «коаліції охочих».

Володимир Зеленський подякував сенаторам за двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, який підтримали вже 85 сенаторів.

«Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою», – написав президент.

Ліндсі Грем передав президенту України примірник тексту законопроєкту про санкції проти Росії.

Своєю чергою Зеленський привітав Ліндсі Грема з днем народження і подарував йому книгу про українських дітей, які пережили випробування війни. 

Володимир Зеленський наголосив, що зараз основним пріоритетом України є посилення протиповітряної оборони. 

Під час зустрічі йшлося про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Президент підтвердив, що Україна готова закупити у Сполучених Штатів великий оборонний пакет.

Одне з головних питань обговорення – посилення санкційного тиску на Росію, яка попри величезні втрати не демонструє жодного бажання припиняти свою агресію проти України.

Раніше Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Нагадаємо, 10 липня у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

До слова, під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. 

Як повідомлялося, на конференції в Римі з відновлення України 10 липня президент Чехії Петро Павло представить свій план Маршалла з 11 пунктів. На форумі Павло хоче закликати партнерів докласти скоординованих зусиль для запланованого відновлення України. 

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Теги: Сенат США Володимир Зеленський санкції

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