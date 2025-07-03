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Україна вироблятиме дрони спільно з американською компанією Swift Beat

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна вироблятиме дрони спільно з американською компанією Swift Beat
Меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах

Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat. Вона передбачає українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, візит у Данію розпочався з важливого кроку для захисту нашої країни.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей. Також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

«Йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року. Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше, саме так, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців», – каже він.

Глава України наголосив, що попереду нові домовленості щодо спільного виробництва, розвитку та захисту.

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Swift Beat, LLC – американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року.

До слова, окупанти вперше атакували Харків дроном нового типу під назвою «Чєрніка», потужність його бойової частини схожа на безпілотник «Молнія». Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу. Він схожий на російську «Молнію», однак відрізняється конструкцією. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Як повідомлялося, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

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Теги: Володимир Зеленський Данія

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