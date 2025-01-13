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Ексгенерал СБУ Наумов перед виїздом з України купив елітні квартири в Туреччині – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексгенерал СБУ Наумов перед виїздом з України купив елітні квартири в Туреччині – розслідування
Придбані квартири розташовані в елітному житловому комплексі на узбережжі Середземного моря
фото з відкритих джерел

Наумов перед початком великої війни витратив на нерухомість в Туреччині приблизно 17,5 млн грн

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрій Наумов, який виїхав з України перед початком повномасштабної війни, купив три елітні квартири у Туреччині. Про це йдеться в розслідуванні «Схем».

Як зазначають журналісти, придбані квартири Наумова розташовані в елітному житловому комплексі на узбережжі Середземного моря в турецькому місті Аланія.

Житловий комплекс Konak Seaside Premium
Житловий комплекс Konak Seaside Premium
фото: «Схеми»

На сайтах з продажу нерухомості подібні квартири площею близько 100 м кв. пропонуються за ціною від 340 до 460 тис. євро. За даними реєстру, Наумов витратив на три квартири загалом 8,5 млн турецьких лір, що у 2022 році дорівнювало приблизно 17,5 млн грн.

Найбільша з квартир Наумова має площу 185 м кв. і коштувала близько 3,5 млн лір (понад 7 млн грн за курсом початку 2022 року). Інша квартира, площею 115 м кв., обійшлася у 3,1 млн лір (6,5 млн грн). Найменша – на 70 м кв. – коштувала 1,8 млн лір (3,7 млн грн).

Оголошення про продаж квартир в Konak Seaside Premium
Оголошення про продаж квартир в Konak Seaside Premium
фото: «Схеми»

За інформацією джерел «Схем», родина Наумова мешкає у цих апартаментах, поки він сам перебуває у Сербії в очікуванні рішення суду щодо обвинувачень у відмиванні грошей. Якщо суд підтвердить попередній вирок, його можуть депортувати з Сербії. Однак поки остаточного рішення суду немає.

Крім того, журналісти зазначають, що в тому ж житловому комплексі квартиру придбав і німецький підприємець Олександр Акст, який разом із Наумовим був затриманий сербською поліцією у 2022 році. Наумов заперечує свою провину та стверджує, що його переслідують з політичних причин.

Наумов придбав три житлових приміщення на майже 17,5 млн грн
Наумов придбав три житлових приміщення на майже 17,5 млн грн
фото: «Схеми»

Водночас в Україні Наумова розслідують за підозрами у корупції, незаконному збагаченні та інших злочинах. Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук, але Сербія відмовила у його екстрадиції.

Нагадаємо, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Його діяльність розслідували правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

Згодом працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

У вересні 2024 року справу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова передали до суду. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала СБУ.

До слова, суд міста Ніш у Сербії виніс новий вирок колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову. Він знову отримав рік ув'язнення.

Теги: квартира житло Туреччина розслідування СБУ

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