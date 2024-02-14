Сербський суд ще раз розгляне справу проти ексгенерала СБУ Наумова

Справу проти Наумова повернуто до суду Нішу для ухвалення нового рішення

Апеляційний суд у сербському місті Ніш скасував вирок першої інстанції, яким ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

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Як повідомляється, справу проти Наумова повернули до суду Нішу для ухвалення нового рішення.

Зазначимо, Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

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Нагадаємо, влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

Зокрема, в Україні Наумову оголосили дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.

Як повідомлялося, на початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.