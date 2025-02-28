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Угода по мінералам між Україною та США готова – Бессент

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Угода по мінералам між Україною та США готова – Бессент
Бессент сказав, що угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури
фото: Бабель

Міністр фінансів США Бессент каже, що переговори стосовно угоди більше не ведуться

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ. Про це інформує «Главком» із посиланням на кореспондента Fox Business Едварда Лоуренса.

Зазначається, що підписання угоди має відбутися 28 лютого під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.

Бессент наголосив, що угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. Він підкреслив, що це вигідна домовленість для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв’язків між українським народом та американським бізнесом.

Крім того, за словами міністра, документ демонструє громадянам переваги для Сполучених Штатів та забезпечує прозорість угоди, виключаючи корупційні ризики завдяки впровадженню найкращих американських практик.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, 28 лютого, проведуть зустріч у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію Трампа з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами Трампа, зустріч розпочнеться об 11-й ранку. Президент США сподівається на серйозну зустріч.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TND.

Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.

«Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. Він уже на шляху до США і ми підпишемо угоду разом», – Трамп.

Також президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію у Білому Домі під час зустрічі Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент корисні копалини переговори

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