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Російський командир отримав підозру у застосуванні забороненої зброї

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Російський командир отримав підозру у застосуванні забороненої зброї
Росіяни застосовують в Україні газові гранати К-51
фото з відкритих джерел

Комбриг наказав атакувати українських бійців газовими гранатами

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському комбригу Роману Шкробу, який наказав атакувати українських бійців у Донецькій області забороненою хімічною зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Роман Шкроб є командиром 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу РФ.

За даними слідства, 20 грудня 2023 року Шкроб наказав підлеглим застосувати газові гранати К-51 та РГ-Во проти українських бійців у Донецькій області. Тоді ж ворог намагався прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв у районі селища Спірне.

«Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, рашисти сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час наступу штурмових груп окупантів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Шкроб отримав підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Раніше Служба безпеки оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, який публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України.

Також «Главком» повідомляв, що до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, внесений російський письменник-пропагандист Олександр Пелевін.

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Теги: підозра Донеччина війна СБУ

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