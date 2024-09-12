Ексгенерал СБУ Наумов постане перед судом

Андрію Наумову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна

Чиновник обвинувачується в укладенні угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем

Справу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова передано до суду. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України. Він обвинувачується в укладенні завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначимо, що ДБР не називає ім'я ексгенерала, але з опису справи стає очевидним, що йдеться саме про Андрія Наумова.

У 2018 році Наумов очолював одне із державних підприємств. На цій посаді він підписав з фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір на розробку проектно-кошторисної документації, а також документи з його виконання. Це спричинило тяжкі наслідки Державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб. Держава зазнала збитків на майже 371 тисячу гривень.

У період із вересня 2018 року по травень 2019 року посадовцю безпідставно нараховувались премії. Через такі виплати він заволодів коштами підприємства на понад 460 тисяч гривень.

У 2019 році Наумов вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, він повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. При цьому ексгенерал влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте завдяки хибній інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю. Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень.

Наумов обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Печерський районний суд заочно обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наумов також оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.