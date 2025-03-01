Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч

Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори»

Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати

Під час зустрічі у Вашингтоні між Трампом та Зеленським виникла суперечка, обидва президенти виступали із заявами, а Росія тим часом атакувала Україну дронами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 березня:

Заяви президента України Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав інтерв‘ю Fox News та розповів про угоду щодо корисних копалин, суперечку з Трампом та про необхідність гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком».

Деякі тези з інтерв'ю:

«Ми готові до миру. Але нам потрібні гарантії безпеки»;

На запитання про те, чи думає Зеленський, що відносини між ним та Трампом будуть відновлені: «Так, звісно, тому що ці відносини більші, ніж між президентами. У нас історично були міцні відносини»;

Зеленський пояснив, чому сталася суперечка: «Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати біжать, втрачено мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Де ж тоді дружба між США та Україною?»

«Україна все ще готова укласти угоду про копалини з США, але коли це станеться – залежить від американської сторони. Угода має бути кроком до гарантій безпеки».

Заяви Трампа

28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Після сварки Трампа та Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, а потім доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім. «Главком» зібрав заяви Трампа, які він зробив, коли вийшов до журналістів.

Трамп назвав зустріч із Зеленським «не успішною» та після перепалки із Зеленським висловив упевненість, що Путін хоче миру. Також він заявив, що Зеленський без США – програє. Крім того, президент США заявив, що наполягає на припиненні вогню в Україні негайно.

Робота ППО у Києві

У Києві о 23:59 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У Повітряних Силах пишуть, що над Україною літають «шахеди».

О 1:04 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві працюють сили ППО та попросив жителів міста залишатися у безпечних місцях.

Удар по Харкову

Окупанти вдарили по медзакладу у Харкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Росіяни атакували Харків безпілотниками: є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.

Також Терехов повідомив, що окупанти вдарили по медичному закладу, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Відомо про сімох постраждалих.