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Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп у Ер-Ріяді, 2017 рік
фото: Associated Press

Мультимільярдер Маск може приходити до Білого дому просто в бейсболці

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловлював незадоволення, що Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. «Главком» дослідив, чи завжди Трамп є таким прискіпливим щодо дрес-коду.

Ось, наприклад, фото із зустрічі Дональда Трампа з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом за часів першого президентства Трампа.

Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп під час зустрічі у Ер-Ріяді, 2017 рік
Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп під час зустрічі у Ер-Ріяді, 2017 рік
Associated Press

А це Трамп зустрічається з лідерами африканських країн у травні 2017-го. 

Дональд Трамп з лідерами Гвінеї, Нігерії та Ефіопії, 2017 рік
Дональд Трамп з лідерами Гвінеї, Нігерії та Ефіопії, 2017 рік
фото: Epa

Тут Трамп зустрічається з жінкою, що вижила після нападу терористичного угруповання «Боко Харам» (Нігерія). 

Дональд Трамп на зустрічі з представницею Нігерії, 2019 рік
Дональд Трамп на зустрічі з представницею Нігерії, 2019 рік
фото з відкритих джерел

А це – президент США та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин (Трамп не раз заявляв, що вони з Кімом «дуже добре ладнали»). 

Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
White House/Shealah Craighead

Наступне фото зроблено вже за нинішньої каденції Трампа, у лютому цього року він зустрічався з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
фото: Reuters

До речі, керівник новоствореного Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі – і навіть приводить туди власну дитину. 

Ілон Маск із сином у Білому домі, лютий 2025 року
Ілон Маск із сином у Білому домі, лютий 2025 року
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка

Дональд Трамп після зустрічі заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». «Главком» повідомляв, що одним з факторів, який дратував президента США, став той факт, що Зеленський не був у костюмі.

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Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна

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