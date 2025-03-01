Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського
Мультимільярдер Маск може приходити до Білого дому просто в бейсболці
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловлював незадоволення, що Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. «Главком» дослідив, чи завжди Трамп є таким прискіпливим щодо дрес-коду.
Ось, наприклад, фото із зустрічі Дональда Трампа з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом за часів першого президентства Трампа.
А це Трамп зустрічається з лідерами африканських країн у травні 2017-го.
Тут Трамп зустрічається з жінкою, що вижила після нападу терористичного угруповання «Боко Харам» (Нігерія).
А це – президент США та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин (Трамп не раз заявляв, що вони з Кімом «дуже добре ладнали»).
Наступне фото зроблено вже за нинішньої каденції Трампа, у лютому цього року він зустрічався з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
До речі, керівник новоствореного Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск взагалі приходить до Білого дому в спортивному одязі – і навіть приводить туди власну дитину.
Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.
Дональд Трамп після зустрічі заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». «Главком» повідомляв, що одним з факторів, який дратував президента США, став той факт, що Зеленський не був у костюмі.
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