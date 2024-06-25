Сестра лідера ХАМАСу загинула під час обстрілу Сектору Гази

Al Arabiya: сестра лідера ХАМАСу загинула під час удару на заході міста Газа

Щонайменше 13 людей, зокрема сестра голови політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії, загинули внаслідок ізраїльського обстрілу в Секторі Гази. Про це повідомив телеканал Al Arabiya. Удар був націлений на будинок лідера руху.

«ЦАХАЛ завдав удару по будинку лідера ХАМАСу, розташованому у таборі для біженців у західній частині міста», – йдеться у піблікації.

Внаслідок обстрілу будинок повністю був зруйнований, загинули щонайменше 10 людей. Джерела в лікарні «Муаммедані» у Газі повідомили, що серед загиблих сестра голови Політбюро ХАМАС Захр Абдуссалам Ханія.

Раніше, 10 квітня, Армія оборони Ізраїлю внаслідок авіаудару ліквідувала трьох синів Ханії. Сам Ханія підтвердив цю інформацію, додавши, що втратив ще й кількох онуків. Він також заявив, що це не вплине на вимоги руху про припинення вогню в Секторі Гази. За роки протистояння з Ізраїлем він, за його словами, втратив «щонайменше 60 членів сім'ї».

Раніше сестра лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханія Зеба Абдель Салем Ханія затримана ізраїльською поліцією за підозрою у зв'язках з організацією та підтримкою палестинських сил. Як писали ЗМІ, родичку керівника ХАМАСу було затримано під час ранкового рейду, який проводили спільні сили поліції та Служба безпеки Ізраїлю. У правоохоронних органах країни заявили, що під час обшуку у неї вдома виявили документи, засоби зв'язку та інші докази, які вказують на її причетність до серйозних порушень у сфері безпеки.

Нагадаємо, Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради часткової угоди в обмін на повернення низки заручників, які утримують ХАМАС, але війна не закінчиться, поки рух не буде знищено. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін НетаньягуВодночас канцелярія прем'єр-міністра повідомила, що «проти угоди виступає ХАМАС, а не Ізраїль».