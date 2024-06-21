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Ще одна країна визнала незалежність Палестини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ще одна країна визнала незалежність Палестини
Вірменія визнала Палестину як державу
фото з відкритих джерел

Вірменія заявила, що прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами

Вірменія визнала Палестину як незалежну і суверенну державу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Вірменії.

Згідно з заявою, Вірменія «щиро зацікавлена» ​​у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами. 

«Ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип «двох держав» для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення. Враховуючи це, Вірменія визнає державу Палестина», – йдеться в повідомлені.

Також Вірменія приєдналася до резолюцій Генасамблеї ООН щодо припинення вогню в секторі Гази. Країна засудила насильство щодо цивільного населення й атаки на цивільну інфраструктуру, а також захоплення заручників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН. 

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

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Теги: Вірменія Палестина незалежність Ізраїль

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