Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН

Резолюцію було ухвалено більшістю голосів (за – 143, проти – 9, утрималися – 25)

Раду Безпеки ООН закликали «прихильно розглянути» запит Палестини на повноцінне членство в Організації

У п'ятницю Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.

Генасамблея зібралася на надзвичайну сесію щодо ситуації в Секторі Гази. Більшістю голосів (за – 143, проти – 9, утрималися – 25) установа ухвалила резолюцію, яка підвищує права Палестини у всесвітньому органі як держави-спостерігача, не пропонуючи повного членства.

фото: UN News/X

Серед тих, хто був проти – США й Ізраїль. Україна утрималася від голосування. Для ухвалення резолюції необхідно було дві третини голосів держав-членів.

Раду Безпеки ООН закликали «прихильно розглянути» запит Палестини на повноцінне членство в Організації. Зазначається, що жодна зміна статусу Палестини не набуде чинності до відкриття нової сесії Асамблеї ООН 10 вересня.

На що Палестина матиме право після 10 вересня:

бути розміщеною серед держав-членів за абеткою;

робити заяви від імені групи;

подавати пропозиції та поправки і представляти їх;

виступати співавтором пропозицій та поправок, зокрема від імені групи;

пропонувати питання для включення до попереднього порядку денного чергової або спеціальної сесії, а також право

вимагати включення додаткових питань до порядку денного чергової або спеціальної сесії;

право членів делегації Держави Палестина обиратися посадовими особами на пленарних засіданнях та в головних комітетах Генасамблеї;

право на повну та ефективну участь у конференціях ООН та міжнародних конференціях і нарадах, що скликаються під егідою Генасамблеї або, у відповідних випадках, під егідою інших органів Організації Об'єднаних Націй.

Щоб заяву про членство в ООН прийняли до розгляду, необхідно, щоб її підтримали щонайменше девʼять із 15 членів Радбезу ООН і жоден з пʼятьох постійних членів Радбезу – США, Китай, Росія, Франція і Велика Британія – не скористалися правом вето. Якщо цю умову дотримано, заяву передають на голосування Генеральної асамблеї ООН, де її мають підтримати щонайменше дві третини членів.

Раніше США заблокували резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка б визнала палестинську державу та надала їй повноправне членство в ООН. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що наразі немає впевненості та одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.