Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН
Резолюцію було ухвалено більшістю голосів (за – 143, проти – 9, утрималися – 25)
фото: UN News/X

Раду Безпеки ООН закликали «прихильно розглянути» запит Палестини на повноцінне членство в Організації

У п'ятницю Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН. 

Генасамблея зібралася на надзвичайну сесію щодо ситуації в Секторі Гази. Більшістю голосів (за – 143, проти – 9, утрималися – 25) установа ухвалила резолюцію, яка підвищує права Палестини у всесвітньому органі як держави-спостерігача, не пропонуючи повного членства.

Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН фото 1
фото: UN News/X

Серед тих, хто був проти – США й Ізраїль. Україна утрималася від голосування. Для ухвалення резолюції необхідно було дві третини голосів держав-членів.

Раду Безпеки ООН закликали «прихильно розглянути» запит Палестини на повноцінне членство в Організації. Зазначається, що жодна зміна статусу Палестини не набуде чинності до відкриття нової сесії Асамблеї ООН 10 вересня.

На що Палестина матиме право після 10 вересня:

  • бути розміщеною серед держав-членів за абеткою;
  • робити заяви від імені групи;
  • подавати пропозиції та поправки і представляти їх;
  • виступати співавтором пропозицій та поправок, зокрема від імені групи;
  • пропонувати питання для включення до попереднього порядку денного чергової або спеціальної сесії, а також право
  • вимагати включення додаткових питань до порядку денного чергової або спеціальної сесії;
  • право членів делегації Держави Палестина обиратися посадовими особами на пленарних засіданнях та в головних комітетах Генасамблеї;
  • право на повну та ефективну участь у конференціях ООН та міжнародних конференціях і нарадах, що скликаються під егідою Генасамблеї або, у відповідних випадках, під егідою інших органів Організації Об'єднаних Націй.

Щоб заяву про членство в ООН прийняли до розгляду, необхідно, щоб її підтримали щонайменше девʼять із 15 членів Радбезу ООН і жоден з пʼятьох постійних членів Радбезу – США, Китай, Росія, Франція і Велика Британія – не скористалися правом вето. Якщо цю умову дотримано, заяву передають на голосування Генеральної асамблеї ООН, де її мають підтримати щонайменше дві третини членів.

Раніше США заблокували резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка б визнала палестинську державу та надала їй повноправне членство в ООН. Про це повідомляє CNN.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що наразі немає впевненості та одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

Читайте також: 

Теги: Ізраїль ООН Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Можна підписувати десятки безпекових угод, але це ніяк не захищає наші міста від російських іскандерів»
Час тиснути на союзників особливим пресом
17 квiтня, 17:13
Більшість повітряних цілей були запущені по Ізраїлю з території Ірану
Армія Ізраїлю назвала кількість ракет і безпілотників, випущених по країні Іраном
14 квiтня, 08:09
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог відреагував на атаку Ірану
«Це оголошення війни». Президент Ізраїлю прокоментував атаку Ірану
14 квiтня, 21:43
Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль атакував Іран
Ізраїль атакував ракетами Іран (відео)
19 квiтня, 07:06
Ізраїльські посадовці засудили санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу
Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю
22 квiтня, 06:49
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та його дружина Сара (у центрі) святкують пасхальний седер з солдатами ЦАХАЛу в Єрусламі, 22 квітня 2024 року
Дружина ізраїльського прем'єра потрапила у курйозну ситуацію через фотошоп (фото)
25 квiтня, 15:16
У березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 тис. барелів нафтопродуктів
Росія постачає Північній Кореї нафту попри обмеження ООН – Reuters
2 травня, 18:12
Нетаньяху каже Байдену, що він стурбований можливим ордером на арешт від МКС
Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив у Байдена захисту від арешту
30 квiтня, 08:42
Демонстранти марширували вулицями Мальме перед півфіналом Євробачення з палестинськими прапорами та плакатами
У Швеції тисячі людей вийшли на протести, вимагаючи вигнати Ізраїль з Євробачення
9 травня, 22:52

Політика

Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН
Генасамблея проголосувала за право Палестини на членство в ООН
Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
21K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
16K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
6009
Злодій хотів вкрасти з підвалу 143 банки консервації, але втрапив у курйоз (фото)
6008
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву
4773
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків

Новини

Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
9 травня, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua