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Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч
Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу
фото: CEV

Головні події ночі проти 17 червня

Окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку у Харкові. Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу. Міністр закордонних справ Ізраїлю звинуватив Лукашенка в антисемітизмі. Росія заявила про атаку безпілотників на дві області. Байден повідомив, що очікує США, якщо Трамп переможе на виборах. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку у Харкові

Уночі окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів», – йдеться у повідомленні. 

Терехов зазначає, що внаслідок влучання постраждалих немає.

Україна вдруге в історії стала чемпіоном Золотої Євроліги з волейболу

Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу із рахунком 3:1. Про це повідомляє sport.ua.

До Фіналу чотирьох у дебютному турнірі українці потрапили з третього місця в турнірній таблиці, з чотирма перемогами в шести матчах.

Україна виступала у такому складі: Євген Кісілюк (набрав 19 очок), Максим Дрозд (3), Данило Уривкін (11), Дмитро Янчук (12), Юрій Семенюк (13), Сергій Євстратов (3), Олександр Бойко (ліберо) – стартовий. На заміну виходили Дмитро Долгополов (3), Віктор Шаповал (10), Олександр Наложний (1), Микола Рудницький (5).

Відомо, що Хорватія до зустрічі з Україною не програла жодного матчу в сезоні Євроліги. У матчі за третє місце збірна Чехії в п'яти партіях здолала Естонію і здобула бронзові нагороди.

Міністр закордонних справ Ізраїлю звинуватив Лукашенка в антисемітизмі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка «неприйнятними», додавши, що вони «звучать як явні антисемітські коментарі». Про це повідомляє агенція JNS.

Ісраель Кац зауважив, що очільник євразійського бюро міністерства Юваль Фукс подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі з цього приводу.

Нагадаємо, що 15 червня Олександр Лукашенко торкнувся розслідування хабарництва за участю Ігоря Брило. Президент зазначив, що у даній кримінальній справі проходять 36 людей, і наголосив на їхньому етнічному походженню.

«Ось три десятки людей перераховано. Ви пробачте мені, я не антисеміт, але більша частина євреїв. Це ті, що у нас особливе, привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни та поляки», – сказав Лукашенко.

JNS пише, що цю частину виступу Лукашенка показали лише у вечірньому ефірі на держтелеканалі «Білорусь 1», у пресрелізі на офіційному сайті президента Білорусі цитата відсутня.

Росія заявила про атаку безпілотників на дві області

У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області. Про це повідомляє ASTRA.

«Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом», – йдеться в повідомленні.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.

Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає».

Байден повідомив, що очікує США, якщо Трамп переможе на виборах

Президент США Джо Байден висловив низку різких попереджень про те, що може принести другий термін Дональда Трампа. З відповідною заявою він виступив напередодні під час виборчого фандрейзингового заходу в Каліфорнії, пише CNN.

«Інституції мають значення. Те, що (Ред. – Трамп) зробив 6 січня – і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття – це обурливо. Те, про що він говорить, є обурливим», – сказав Байден.

Президент США зазначив, що в разі повернення до Білого дому Трампа упродовж наступних чотирьох років зможе призначити ще більше консервативних суддів до Верховного суду, де зараз і так непропорційний баланс між демократами й республіканцями – три до шести.

«Верховний суд ніколи не був таким безпорадним, як сьогодні», – у контексті рішення щодо заборони абортів зауважив Джо Байден.

Перша леді Джилл Байден, яка також виступала на заході, говорячи про небезпеку другого терміну Трампа, сказала, що той прагне «абсолютної влади» та уникнення відповідальності за свої злочини – і навіть не приховує цього. Вона додала, що Трамп прагне знищити демократичні гарантії, які стоять на його шляху.

Теги: Харків росія спорт Ізраїль Олександр Лукашенко війна волейбол Україна безпілотник

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