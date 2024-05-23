Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три країни визнали Палестинську державу: Нетаньягу відреагував

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Три країни визнали Палестинську державу: Нетаньягу відреагував
Нетаньягу заявив, що визнання Палестини не принесе миру
фото з відкритих джерел

«Намір кількох європейських країн визнати палестинську державу є винагородою за тероризм»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, що згідно соціологічного опитування, проведеного незабаром після нападу терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року, близько 80% палестинців підтримали атаку.

«Намір кількох європейських країн визнати палестинську державу є винагородою за тероризм. 80% палестинців підтримують жахливу бійню 7 жовтня. Цьому злу не можна дати державу. Це була б терористична держава. Вони знову намагатимуться повторити бійню 7 жовтня. Ми на це не погодимося. Винагорода тероризму не принесе миру і не завадить нам перемогти ХАМАС», – сказав прем'єр Ізраїлю.

Згідно з нещодавнім листом до ООН, щонайменше 140 країн світу визнали палестинську державу. Серед них Групи арабських держав в ООН з 22 країн, Організації ісламського співробітництва з 57 країн і Руху неприєднання зі 120 країн.

Велика Британія та США належать до країн, які офіційно не визнають Палестинську державу. Ізраїль не визнає палестинську державність, а нинішній ізраїльський уряд виступає проти створення палестинської держави на Західному березі річки Йордан і в Газі. Він стверджує, що така держава буде загрозою для існування Ізраїлю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН. 

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу ХАМАС Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доля майбутніх мирних переговорів буде вирішуватись перш за все на полі бою
Повернення теми мирних перемовин. Що буде далі?
21 травня, 13:00
«Хоча сам Байден залишається чи не найбільшим прихильником Ізраїлю у власній адміністрації, зрештою він вирішив спробувати тиснути на Нетаньяху»
Чи зможе Байден приборкати Нетаньяху
13 травня, 21:32
Наші дівчата мають увійти до топ-10
Євробачення-2024: букмекери оцінили шанси учасників
11 травня, 14:50
Над ліквідацією пожежі працювали 10 пожежних бригад
«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео)
11 травня, 07:10
Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу
Колумбія планує розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем
2 травня, 05:20
Перемовини щодо припинення вогню у Секторі Гази тривають
Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі
1 травня, 09:35
Сотні тисяч людей втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб та голоду
Ізраїль планує військову операцію на півдні Сектора Гази
1 травня, 07:05
Беньямін Нетаньягу наляканий перспективою арешту
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
29 квiтня, 11:58
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та його дружина Сара (у центрі) святкують пасхальний седер з солдатами ЦАХАЛу в Єрусламі, 22 квітня 2024 року
Дружина ізраїльського прем'єра потрапила у курйозну ситуацію через фотошоп (фото)
25 квiтня, 15:16

Політика

У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи
У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи
Три країни визнали Палестинську державу: Нетаньягу відреагував
Три країни визнали Палестинську державу: Нетаньягу відреагував
Головнокомандувач Збройних сил Швеції оцінив ситуацію на фронті в Україні
Головнокомандувач Збройних сил Швеції оцінив ситуацію на фронті в Україні
Колишня суперниця Трампа зізналася, за кого голосуватиме на виборах
Колишня суперниця Трампа зізналася, за кого голосуватиме на виборах
«Україна ухвалюватиме власні рішення»: Блінкен висловився про удари зброєю США по РФ
«Україна ухвалюватиме власні рішення»: Блінкен висловився про удари зброєю США по РФ
Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву
Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
58K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
32K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
22K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
9647
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
9544
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua