Три країни визнали Палестинську державу: Нетаньягу відреагував

Нетаньягу заявив, що визнання Палестини не принесе миру

«Намір кількох європейських країн визнати палестинську державу є винагородою за тероризм»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу. Про це пише The Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, що згідно соціологічного опитування, проведеного незабаром після нападу терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року, близько 80% палестинців підтримали атаку.

«Намір кількох європейських країн визнати палестинську державу є винагородою за тероризм. 80% палестинців підтримують жахливу бійню 7 жовтня. Цьому злу не можна дати державу. Це була б терористична держава. Вони знову намагатимуться повторити бійню 7 жовтня. Ми на це не погодимося. Винагорода тероризму не принесе миру і не завадить нам перемогти ХАМАС», – сказав прем'єр Ізраїлю.

Згідно з нещодавнім листом до ООН, щонайменше 140 країн світу визнали палестинську державу. Серед них Групи арабських держав в ООН з 22 країн, Організації ісламського співробітництва з 57 країн і Руху неприєднання зі 120 країн.

Велика Британія та США належать до країн, які офіційно не визнають Палестинську державу. Ізраїль не визнає палестинську державність, а нинішній ізраїльський уряд виступає проти створення палестинської держави на Західному березі річки Йордан і в Газі. Він стверджує, що така держава буде загрозою для існування Ізраїлю.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Визнали Палестину і уряди Ірландії та Іспанії.

Раніше Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.