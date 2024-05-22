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США можуть вжити санкції проти Гаазького суду через запит на арешт Нетаньягу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США можуть вжити санкції проти Гаазького суду через запит на арешт Нетаньягу
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Блінкен заявив, що «буде радий співпрацювати» в питанні накладення обмежень на Міжнародний кримінальний суд

Адміністрація президента США Джо Байдена готова співпрацювати з американським Конгресом над можливим запровадженням санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Таке рішення пов'язано із запитом прокурора Каріма Хана на видання ордера на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

На слуханнях у підкомітеті з асигнувань Сенату сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену про бажання побачити оновлені санкції США щодо МКС у відповідь на крок, до якого вдався Хан.

«Я хочу діяти, а не просто говорити. Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля із застосування санкцій до МКС не лише за образливі дії проти Ізраїлю, але й для захисту наших власних інтересів у майбутньому?», – запитав він у держсекретаря США.

Блінкен своєю чергою заявив, що «буде радий співпрацювати».

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

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Теги: Ентоні Блінкен США Сенат США санкції Ізраїль Беньямін Нетаньягу Міжнародний кримінальний суд

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