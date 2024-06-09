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Ізраїль звільнив чотирьох заручників ХАМАСу: з’явилися подробиці операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ізраїль звільнив чотирьох заручників ХАМАСу: з’явилися подробиці операції
Четверо звільнених заручників ХАМАСу
фото: The Times of Israel

Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати боротьбу з бойовиками, доки не будуть звільнені всі заручники

Чиновник з охорони здоров'я Сектора Гази заявив, що під час операції Ізраїлю з визволення чотирьох заручників ХАМАСу загинуло щонайменше 210 палестинців, серед них є діти. Про це пише The Associated Press

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що звільнила 26-річну Ноа Аргамані, 22-річного Алмога Меїр Яна, 27-річного Андрія Козлова і 41-річного Шломі Зіва під час операції в самому центрі Нусейрата – табору палестинських біженців у центрі Гази.

За словами ізраїльських військових, з усіма звільненими все гаразд. Їх забрали гелікоптером для медичного огляду зустрічей з близькими після 246 днів перебування в полоні.

Аргамані стала однією з найбільш впізнаваних звільнених заручниць, її викрали з музичного фестивалю на півдні Ізраїлю. Відео з нею було одним з перших, поширених у мережі.

У своїй заяві прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати боротьбу до тих пір, поки не будуть звільнені всі заручники. За словами міністра оборони Йоава Галланта, операція була «зухвалою за своєю суттю, блискуче спланованою і виконаною в надзвичайний спосіб».

За повідомленням охорони Гази, під час операції ЦАХАЛу в Газі загинуло щонайменше 210 палестинців, серед яких були діти.

«Жахлива різанина, вчинена сьогодні Нетаньяху і його фашистським урядом проти палестинського народу в Газі, яка призвела до загибелі 210 і поранення понад 400 осіб – під приводом звільнення затриманих силами опору – підтверджує те, про що опір говорив неодноразово: Нетаньяху не планує досягти угоди про припинення війни і звільнення захоплених ізраїльтян мирним шляхом», – сказав високопоставлений представник ХАМАСу Бассем Наїм, який зараз проживає в Лівані.

Сусідній Єгипет «найрішучішим чином» засудив напади Ізраїлю на табір біженців Нусейрат, а його міністерство закордонних справ назвало це «кричущим порушенням усіх норм міжнародного права». Йорданія також засудила цю операцію Ізраїля.

«Кривава бійня повинна негайно припинитися», – заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель у соцмережі X, відзначивши повідомлення про загибель цивільних осіб.

Ізраїльські військові заявили, що атакували «загрозу нашим силам у цьому районі», додавши, що один спецназівець помер від отриманих поранень.

Речник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив журналістам, що військова розвідка вже давно встановила, що заручників утримують у двох квартирах, розташованих на відстані близько 200 метрів  одна від одної, в самому центрі табору Нусейрат. За його словами, силовики неодноразово тренувалися на макетах цих квартир.

Хагарі сказав, що сили увійшли одночасно в обидві квартири, вважаючи, що це забезпечить найкращий елемент несподіванки. Але, за його словами, рятувальники потрапили під шквальний вогонь, в тому числі з боку бойовиків, які стріляли з гранатометів по сусідніх будинках.

«Навколо нас було багато вогню», – сказав він, додавши, що військові застосували велику силу, в тому числі авіацію, щоб витягти рятувальників і звільнити заручників.

За словами представника адміністрації Байдена, який не був уповноважений давати коментарі і побажав залишитися неназваним, американська група по роботі із заручниками надавала поради і підтримку протягом усього процесу пошуку і порятунку заручників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Повідомляється, що ініціатива була передана Катаром ХАМАСу. Пропозиція складається з трьох етапів:

  1. Етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази та звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.
  2. Етап – остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.
  3. Етап – почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

Як повідомлялося, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Зазначимо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

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Теги: Сектор Гази заручники ХАМАС Ізраїль

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