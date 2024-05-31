Ізраїль готовий на перемир’я у Секторі Гази, але є одна умова

«Припинення вогню у Газі не буде, якщо воно не увійде до угоди про звільнення заручників», – джерело Reuters

Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників. Про це повідомляє Reuters.

«Перемир’я або будь-якого іншого припинення вогню у Газі не буде, якщо воно не увійде до угоди про звільнення заручників», – пише видання із посиланням на високопоставленого джерела в органах безпеки Ізраїлю.

Джерело зазначає, що «будь-яке припинення вогню може відбутися лише в рамках такої угоди».

Нагадаємо, що 24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

До слова, після того, як бойовики ХАМАСу обстріляли Тель-Авів ракетами, Ізраїль ударив по Рафаху у Секторі Гази. За даними міністерства охорони здоров'я Гази та палестинських медиків, у неділю під час ізраїльського удару по табору для переміщених осіб у Рафаху загинуло щонайменше 35 людей, повідомляє CNN.