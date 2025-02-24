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Генасамблея ООН також ухвалила й резолюцію США щодо річниці війни, але з поправками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генасамблея ООН також ухвалила й резолюцію США щодо річниці війни, але з поправками
«За» прийняття документа проголосували 89 країн, «проти» – вісім, водночас утрималися 69, зокрема й самі Сполучені Штати
фото з відкритих джерел

Генасамблея ООН ухвалила обидві резолюції, які засуджують російську агресію і закликають до відновлення територіальної цілісності України

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни з поправками, проти яких виступали США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

«За» прийняття документа проголосували 89 країн, «проти» – вісім, водночас утрималися 69, зокрема й самі Сполучені Штати.

Європейські країни запропонували низку поправок до американського проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН, щоби він відповідав позиції більшості країн.

Зокрема, у проєкті США «Шлях до миру» не згадувалася необхідність відновлення територіальної цілісності України, а Росія не названа агресором.

Генасамблея ООН також ухвалила й резолюцію США щодо річниці війни, але з поправками фото 1
фото з відкритих джерел

Текст, підготовлений американською делегацією, складався з одного речення: «Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією».

Країни Європи на чолі з Францією запропонували замінити «російсько-український конфлікт» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»; додати підпункт: «підтверджуючи свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води»; вставити слова «справедливого і всеосяжного» щодо миру; дописати в кінці: «відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав».

Таким чином, у понеділок Генасамблея ООН ухвалила обидві резолюції, які засуджують російську агресію і закликають до відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

Теги: росія конфлікт ООН

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