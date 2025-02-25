Держсекретар США пояснив, чому Штати голосували проти «української» резолюції в ООН

На думку Рубіо, американський варіант більше сприяє компромісу

На засідання Генеральної асамблеї ООН США проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та була «антагоністичною», а ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю порталу Breitbart News.

Рубіо наголосив, що президент Трамп «давно і чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну», адже «загинули занадто багато людей». Проте «щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони» є несприятливим, сказав Марко Рубіо, маючи на увазі резолюцію, що засуджувала російську агресію.

Американський варіант резолюції, на думку держсекретаря, був «компромісним». За його словами. метою ООН має бути саме «припинення конфліктів, а не їхнє загострення».

Також Рубіо назвав Дональда Трампа «президентом миру» і припустив, що війна в Україні може закінчитися «за кілька тижнів».

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що визнавала Росію державою-агресором та містила заклик вивести російські війська з України. Резолюцію підтримали понад 90 країн., проти були 18 (у тому числі сама Росія, а також Сполучені Штати та Ізраїль).

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».