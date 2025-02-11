Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну
фото з відкритих джерел

Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що стане темою зустрічі з президентом України

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент.

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що стане темою зустрічі з президентом України. До цього Bloomberg із посиланням на джерела писало про імовірний візит очільника американського Мінфіну у Київ вже цього тижня, щоб обговорити доступ до українських корисних копалин.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню. 

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до виряджання американських військ в Україну, зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. «США не мають наміру надсилати війська в Україну», – відповів очільник Пентагону.

До слова, американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції СШАзупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу. Про це повідомляєFinancial Times.

Закон про корупцію за кордоном прийняли у США у 1977 році. Він забороняє всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним чиновникам. У 1998 році до закону було внесено поправки, які стосуються іноземних фірм і осіб, які давали хабарі в Сполучених Штатах. Широко написаний закон стосується не лише вже наданих хабарів, але й хабарів, які пропонуються, плануються чи санкціонуються керівництвом компанії.

Читайте також:

Теги: війна Дональд Трамп закон президент Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія тлумачить спроби прискорених переговорів як спосіб уникнути міжнародно-правової відповідальності за незаконну агресію проти України
Переговори? Москва вже нагуляла апетит
17 сiчня, 17:30
Зеленський зазначив, що втрата довіри партнерів, безумовно, є великим ризиком для України
Переговори з Росією. Зеленський зробив заяву
16 сiчня, 00:25
Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
15 сiчня, 13:50
Споживання французького шампанського у світі падає
Падіння продажів шампанського: винороби у Франції знайшли несподіване пояснення
22 сiчня, 14:11
Історик Гарвардського університету Сергій Плохій
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
21 сiчня, 05:41
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун прибув на інавгурацію Трампа
На церемонію інавгурації Трампа прибули почесні гості (фото, відео)
20 сiчня, 18:16
Військові КНДР на Курщині використовують специфічну тактику і прийоми ведення бою
Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину – The New York Times
22 сiчня, 15:28
Тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність
«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів
24 сiчня, 10:54
Заморожування фінансування для закупівлі озброєнь може стати реальністю для Києва
Призупинення допомоги США іншим країнам зашкодить Україні – WSJ
28 сiчня, 13:13

Політика

Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap
Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України
Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
15K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
7662
Росія атакувала газову інфраструктуру України
7082
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
6419
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

Новини

Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua