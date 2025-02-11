Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну

Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що стане темою зустрічі з президентом України

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент.

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що стане темою зустрічі з президентом України. До цього Bloomberg із посиланням на джерела писало про імовірний візит очільника американського Мінфіну у Київ вже цього тижня, щоб обговорити доступ до українських корисних копалин.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню.

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до виряджання американських військ в Україну, зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. «США не мають наміру надсилати війська в Україну», – відповів очільник Пентагону.

До слова, американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції СШАзупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу. Про це повідомляєFinancial Times.

Закон про корупцію за кордоном прийняли у США у 1977 році. Він забороняє всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним чиновникам. У 1998 році до закону було внесено поправки, які стосуються іноземних фірм і осіб, які давали хабарі в Сполучених Штатах. Широко написаний закон стосується не лише вже наданих хабарів, але й хабарів, які пропонуються, плануються чи санкціонуються керівництвом компанії.