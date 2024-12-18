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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на окупованих територіях України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на окупованих територіях України
За резолюцію «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь» проголосувала 81 країна, 80 – утрималися
фото: Андрій Сибіга/X

Організація Об'єднаних Націй уперше назвала агресію РФ проти України «загарбницькою війною»

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

За резолюцію «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь» проголосувала 81 країна, 80 – утрималися. Проти документа виступили 14 країн: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан та Зімбабве.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на окупованих територіях України фото 1

Важливо, що цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генасамблея називає агресію РФ проти України «загарбницькою війною РФ проти України».

Серед ключових положень резолюції, зокрема, засудження нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародним гуманітарним правом, незаконного утримання під вартою цивільних українських громадян, застосування тортур та катувань, дискримінація мешканців тимчасово окупованих територій.

Резолюція також спрямована на захист та повернення депортованих дітей: Генасамблея ООН закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати вичерпну інформацію відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям зі списком усіх депортованих українських дітей.

Нагадаємо, у листопаді цього року українські правозахисники взяли участь у заході в штаб-квартирі ООН, де обговорювали порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення. 

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що Росія протягом багатьох років створювала систему політично мотивованих переслідувань на окупованих територіях Криму та Донбасу, а згодом поширила її на інші тимчасово окуповані території у значних масштабах.

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Теги: ООН Україна окупація окуповані території Крим МЗС

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