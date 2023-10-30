Шойгу заговорив про мирні переговори з Україною

Росія знову говорить про переговори щодо України

Сергій Шойгу: «На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах»

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про війну Україні, а також «подальшого співіснування Росії із Заходом». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Як зазначається, Шойгу зробив подібні заяви під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом».

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Втім, за його словами, є й умова – задля цього західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії».

«На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом», – заявив Шойгу.

Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».