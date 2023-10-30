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Шойгу заговорив про мирні переговори з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу заговорив про мирні переговори з Україною
Росія знову говорить про переговори щодо України
фото з відкритих джерел

Сергій Шойгу: «На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах»   

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про війну Україні, а також «подальшого співіснування Росії із Заходом». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, Шойгу зробив подібні заяви під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня. 

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом».

Втім, за його словами, є й умова – задля цього західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії». 

«На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом», – заявив Шойгу.

 Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».

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Теги: Міноборони Сергій Шойгу Москва переговори

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