Шольц різко прокоментував атаки Трампа на Канаду

Шольц: Канада не є федеральною державою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку Канаді в її протистоянні з Дональдом Трампом через введені ним митні тарифи та заяви про можливе приєднання Канади до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Канада не є федеральною державою будь-кого. Канада – горда, незалежна країна. У Канади є друзі по всьому світу – і особливо багато тут, у Німеччині та в Європі... Ми на вашому боці», – сказав Шольц.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита. Причиною цьому стали висловлювання прем'єра Канади.

Допис Трампа з’явився після того, як канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про тарифи щодо американських товарів. У ньому американський президент знову назвав Трюдо «губернатором».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.