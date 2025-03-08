Акулячий тест і Дональд Трамп

Чи має право Україна на негативні емоції?

Вчергове певна кількість українців уявила себе Олексієм Арестовичем, який свого часу вказував нам, що відчувати й говорити щодо росіянина, якого зжерла єгипетська акула. Тепер деякі люди адресують свої імперативні вказівки українцям, які щодня під прицілом російських ракет, про те, що ми маємо думати й казати про Дональда Трампа і його команду імбецилів.

Причому звертаються не до дипломатів чи політиків, а саме до тих українців – на фронті й у тилу – які безпосередньо відчули на собі наслідки рішень і слів Трампа. Бо коли він і його гамадрили блокували допомогу протягом семи місяців, це коштувало нам тисяч життів.

Коли вони зараз, намагаючись сформувати вигідну для себе позицію, підставляють під загрозу наших військових і цивільних. Коли ті самі люди погрожують Канаді, Данії та іншим країнам, які залишаються бездоганними у своїй підтримці України.

«Не пишіть про нього погано, а то він образиться». «Не називайте Путіна х****м, а то він нападе». Шановні представники поліції аморалі: Путін уже напав у той момент, коли його вперше так назвали, а Трамп уже блокував нам допомогу, коли отримав заслужений хейт. І, як бачимо, зробив це знову, бо може. Бо любить диктаторів і співчуває їм. А не вам.

Негативна реакція на подразник, який є потенційною чи актуальною реальною загрозою – ненависть, відвертий хейт – цілком нормальна, коли людина чи група людей опиняються у постійній загрозі для життя.

Це механізм самозахисту, що допомагає тримати дистанцію від тих, хто здатен завдати шкоди або вже це зробив. Трамп це зробив. Це нормальна емоційна “броня”. Під час війни, коли кожен день може стати останнім, такі відчуття стають ще гострішими й виправданішими.

Для українців, які втратили близьких або самі ризикують життям щохвилини, блокування військової допомоги – це не просто політичний трюк. Це – безпосередня небезпека для їхнього існування. Тож негативні емоції у відповідь на такі дії – нормальна реакція на загрозу. Це, по суті, «психологічна розрядка», яка дозволяє висловити біль, страх і розгубленість.

Це я навіть відкидаю те, що Трамп – ф****т. Це достатня основа для ненависті само по собі. А от інструкції на кшталт «не називайте людину поганими словами, а то…» перетворюються на спробу контролювати чи знецінювати досвід тих, хто перебуває у небезпеці.

Казати жертві тиску і насилля «Ти сама винна, бо не так дивишся, не те кажеш і взагалі провокуєш» – це вища форма скотства. Такі повчання ігнорують обставини, у яких опинилися люди, та їхній стан, і лише додають їм почуття провини чи сорому.

Тож кожному українцю, що обурений чи навіть ненавидить Трампа за його дії та загрози, не потрібно виправдовуватися. Це природна реакція на політика, який відверто ставить під загрозу наше життя та безпеку.

А будь-які намагання вказати людям, що вони мають чи не мають відчувати до такого політика, – це доволі специфічна спроба пояснити тим, хто горить у полум’ї війни, як їм правильно рятуватися від вогню.

Так, можна видавати це нехтування справедливими почуттями людей за «дорослу цинічну позицію», але відсутність емпатії ніколи не була ознакою дорослості.