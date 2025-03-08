Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов Публіцист, блогер

Акулячий тест і Дональд Трамп

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зараз Трамп намагається сформувати вигідну для себе позицію
фото: depositphotos.com

Чи має право Україна на негативні емоції?

Вчергове певна кількість українців уявила себе Олексієм Арестовичем, який свого часу вказував нам, що відчувати й говорити щодо росіянина, якого зжерла єгипетська акула. Тепер деякі люди адресують свої імперативні вказівки українцям, які щодня під прицілом російських ракет, про те, що ми маємо думати й казати про Дональда Трампа і його команду імбецилів.

Причому звертаються не до дипломатів чи політиків, а саме до тих українців – на фронті й у тилу – які безпосередньо відчули на собі наслідки рішень і слів Трампа. Бо коли він і його гамадрили блокували допомогу протягом семи місяців, це коштувало нам тисяч життів.

Коли вони зараз, намагаючись сформувати вигідну для себе позицію, підставляють під загрозу наших військових і цивільних. Коли ті самі люди погрожують Канаді, Данії та іншим країнам, які залишаються бездоганними у своїй підтримці України.

«Не пишіть про нього погано, а то він образиться». «Не називайте Путіна х****м, а то він нападе». Шановні представники поліції аморалі: Путін уже напав у той момент, коли його вперше так назвали, а Трамп уже блокував нам допомогу, коли отримав заслужений хейт. І, як бачимо, зробив це знову, бо може. Бо любить диктаторів і співчуває їм. А не вам.

Негативна реакція на подразник, який є потенційною чи актуальною реальною загрозою – ненависть, відвертий хейт – цілком нормальна, коли людина чи група людей опиняються у постійній загрозі для життя.

Це механізм самозахисту, що допомагає тримати дистанцію від тих, хто здатен завдати шкоди або вже це зробив. Трамп це зробив. Це нормальна емоційна “броня”. Під час війни, коли кожен день може стати останнім, такі відчуття стають ще гострішими й виправданішими.

Для українців, які втратили близьких або самі ризикують життям щохвилини, блокування військової допомоги – це не просто політичний трюк. Це – безпосередня небезпека для їхнього існування. Тож негативні емоції у відповідь на такі дії – нормальна реакція на загрозу. Це, по суті, «психологічна розрядка», яка дозволяє висловити біль, страх і розгубленість.

Це я навіть відкидаю те, що Трамп – ф****т. Це достатня основа для ненависті само по собі. А от інструкції на кшталт «не називайте людину поганими словами, а то…» перетворюються на спробу контролювати чи знецінювати досвід тих, хто перебуває у небезпеці.

Казати жертві тиску і насилля «Ти сама винна, бо не так дивишся, не те кажеш і взагалі провокуєш» – це вища форма скотства. Такі повчання ігнорують обставини, у яких опинилися люди, та їхній стан, і лише додають їм почуття провини чи сорому.

Тож кожному українцю, що обурений чи навіть ненавидить Трампа за його дії та загрози, не потрібно виправдовуватися. Це природна реакція на політика, який відверто ставить під загрозу наше життя та безпеку.

А будь-які намагання вказати людям, що вони мають чи не мають відчувати до такого політика, – це доволі специфічна спроба пояснити тим, хто горить у полум’ї війни, як їм правильно рятуватися від вогню.

Так, можна видавати це нехтування справедливими почуттями людей за «дорослу цинічну позицію», але відсутність емпатії ніколи не була ознакою дорослості.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна блокування небезпека політика Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США збираються збільшити військові продажі Індії
США стануть провідним постачальником нафти і газу до Індії
14 лютого, 06:29
У 2023 року, ресторан «Велюр», який належить нардепу Миколі Тищенку, призупинив роботу
У Києві продається ресторан Миколи Тищенка
15 лютого, 22:58
Сенатор Грем зауважив, що в разі повторного вторгнення в Україну, РФ не обійдеться лише санкціями
Сенатор Грем запропонував прийняти Україну до НАТО у разі повторного нападу РФ
14 лютого, 18:24
Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців
Зеленський пояснив, звідки Трамп взяв дані про «4% довіри»
19 лютого, 13:28
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
«Ніколи йому не подобався». Трамп хоче усунути Зеленського від влади – The Economist
20 лютого, 13:42
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
«Загралися з вірусом»: держсекретар США має свою теорію появи Covid
21 лютого, 12:40
Анна Підвербна виросла і не хоче повертатися до матері
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа
27 лютого, 10:00
Кінопремія Оскар-2025, трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. Головне за 3 березня
Кінопремія Оскар-2025, трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. Головне за 3 березня
3 березня, 21:19
Більшість опитаних висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
Вчора, 14:47

Юрій Богданов

Акулячий тест і Дональд Трамп
Акулячий тест і Дональд Трамп
З Трампом не вийде домовитись. І ось чому
З Трампом не вийде домовитись. І ось чому
Угода про корисні копалини між Україною та США. Плюси і мінуси
Угода про корисні копалини між Україною та США. Плюси і мінуси
Помилка Трампа
Помилка Трампа
Чи є у вас план, містере Трамп?
Чи є у вас план, містере Трамп?
Чи зможе Трамп вмовити Путіна зрадити Китай?
Чи зможе Трамп вмовити Путіна зрадити Китай?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
43K
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
16K
Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios
13K
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
13K
«У Конгресі всі залякані». Експерт-американіст констатує: у США триває революція

Новини

8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:44
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua