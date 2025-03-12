Міністерство освіти США скоротило майже 50% персоналу після заяв Трампа

За словами міністерки, департамент зберіг потрібних людей

Міністерка освіти Сполучених Штатів Лінда Макмехон заявила про скорочення майже половини персоналу відомства. Це перший крок до закриття департаменту, який пообіцяв зробити президент Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Звільнення є «першим кроком на шляху до усунення того, що я вважаю бюрократичним роздуттям», – заявила вона і додала, що закриття міністерства вимагатиме вжиття заходів з боку Конгресу.

Хоча Макмехон і визнала, що багато хто втратив роботу, за її словами департамент зберіг потрібних людей, щоб гарантувати, що жодна програма не залишиться «непоміченою». Зокрема, гранти та асигнування Конгресу США.

Міністерка зазначила, що офіси Міносвіти закриті з міркувань безпеки, що пов'язано зі звільненнями. Вона назвала цей крок «стандартною корпоративною практикою», щоб уникнути одночасної присутності звільнених співробітників і тих, хто залишився. Макмехон повідомила, що звільненим співробітникам буде надано час для повернення і збору особистих речей.

Нагадаємо, президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

«Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані», – написав президент США у соцмережі.

Як повідомлялося, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування.

До слова, Дональд Трамп має намір підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти.