Єврокомісія має намір посилити міграційне законодавство: що зміниться

Європейська комісія презентувала план щодо прискорення депортації осіб, яким було відмовлено у наданні притулку

Новий план Єврокомісії передбачає посилення тиску на тих із мігрантів, хто не бажає співпрацювати з владою чи надає неправдиву інформацію. Їм загрожує скорочення соціальної допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Пропонується введення більш суворих правил щодо осіб, які класифікуються як такі, що становлять загрозу безпеці. Так, наприклад, мають бути розширені підстави для їх затримання та тримання під вартою.

Крім того, планується забезпечити взаємне визнання рішень щодо депортації між державами-членами ЄС для прискорення процедур.

Нагадаємо, у січні 2025 року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали 25 530 українських біженців. Загалом в європейських країнах перебувають майже 4,3 млн людей, які залишили Україну через війну.

Якщо порівнювати з кінцем грудня 2024 року, найбільше зростання кількості біженців можна простежити в Німеччині (+8800), Чехії (+6360) та Іспанії (+3050). Натомість кількість одержувачів тимчасового захисту зменшилася в Данії (-2 245), Франції (-660), Австрії (-420) та Литві (-155).

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа завершує роботу над новою забороною на поїздки до США для громадян певних країн. Влада США збирається скласти «червоний список» країн, громадянам яких буде взагалі заборонено в'їзд до США, але будуть також «помаранчеві» та «жовті» списки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі прийме рішення про статус тимчасового перебування українських біженців в США, проте зазначив що не хоче завдати нікому болю.