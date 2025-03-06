З Трампом не вийде домовитись. І ось чому

У Трампа немає ніякого плану – є бажання «старий світ зруйнувати»

Давайте скажу річ, яка нікому не сподобається: з Трампом не вийде домовитись.

Не зараз конкретно навколо допомоги, мінералів чи ще чогось, а у принципі. Бо втомила ця інколи інфантильна, інколи політизована позиція «Ви просто неправильно з ним спілкуєтесь».

Трамп хоче війн. Торгівельних з усіма. СВО у Мексиці. Розбірки з Китаєм. Він стратегічно недоговороздатний. Я не сумніваюся, що не пройде і року, як вони почнуть щось десь.

Може проти Ірану (не найгірший варіант), може зіткнуться з Китаєм у Південно-Східній Азії, може у Мексиці спробують СВО розгорнути. «Стрибок рудої мавпи» чи щось таке.

Зараз і європейці, і канадці, і ми вимушені лише відкладати неминуче – за Трампа США гарантовано будуть ненадійним трикстером, бо у команди Трампа і у нього самого немає ніякого дієвого плану. Є бажання «старий світ зруйнувати».

Оце все декларування «давайте розмовляти» воно або про ігнорування реальності (яку доведеться прийняти), або про хитрий план (я сподіваюсь, хитрий план) європейських лідерів. Щоб отримати достатній запас часу, щоб перебудувати свою систему безпеки і економічного життя. Щоб мати достатній рівень самостійності, щоб почати тиснути вже на самого Трампа аж до краху його режиму.

Ця людина і його оточення не зрозуміють мови дипломатії, їх можна тимчасово обманути, але неможливо зробити надійними партнерами, бо вони патологічно ними бути неспроможні. Це те, що на 100% обʼєдную Трампа і Путіна.

Їх можна лише примусити бути більш-менш притомними. І зробити це можна лише спільними зусиллями Європи, Британії, Японії, Канади і інших притомних демократій. І – можливо – не тільки демократій. Бо кончені на чолі найбільшої держави світу є однаковою загрозою як для демократій, так і для обмежених автократій.

Тому я повторю ще раз: якщо нам випаде шанс «заморозити» війну, розмістити тут миротворців і далі спостерігати як руда мавпа воює з планетою, то Україна і Європа мають скористатися тим шансом і витратити час на озброєння, взаємне посилення і обмін досвідом.

Так, тому я дуже волаю з «філософів» та «експертів», які будують плани на взаємодію з цією адміністрацією. Шукають, які помилки треба виправити, щоб вийти на конструктив. Не вийде. Це неможливо.

Можливо мінімізувати збитки і спробувати зі сторони спостерігати як цей хтось намагається навчити світ і свою країну правильно жити. І тут вже добре, що між нами океан.