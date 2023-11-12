Чи сформується новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю?

«Попіл Гази» може призвести до початку формування антизахідного консенсусу Глобального Півдня

Я писав про те, що «полум'я Гази» та основна мета ХАМАС – це сформувати новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю.

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Тоді багато хто в критикував цю тезу, мовляв, дуже сильні протиріччя між Іраном і Саудівською Аравією, яка є ключовим ядром арабського геополітичного протокластера.

І ось, як би на підтвердження моєї тези: В Ер-Ріяді наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман зустрівся з президентом Ірану Раїсі.

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Що важливо – це перша зустріч з моменту відновлення дипломатичних відносин між двома країнами. І вона відбулася в рамках арабо-ісламського саміту, який і повинен сформувати цей консенсус.

На зустрічі Мухаммед бен Салман засудив дії Ізраїлю в секторі Газа та зажадав негайного припинення бойових дій. Серед вимог – гарантії для Палестини щодо права на незалежність.

Загалом йде боротьба за лідерство в мусульманській уммі, як цей термін визначений у проповідях пророка Мухаммеда в Мецці. Умма – це не національна держава в буржуазної термінології 19-20 століття. Це транскордонна та транснаціональна громада мусульман.

Нині на роль лідера мусульманської умми претендують Іран, Саудівська Аравія та Туреччина. Остання, до речі, може бути своєрідним «троянським конем» з боку США, недаремно Троя знаходилася на території сучасної Туреччини.

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Але вірогідніший варіант – це консенсусне лідерство Саудівської Аравії та Ірану.

Позиція Туреччини і полягає у «перехопленні» цього нового дуумвірату.

А у секторі Газа відбуваються тим часом жахливі події: убито 4000 дітей, 1500 пропало безвісти. Вбито 88 співробітників ООН.

У легенді про Уленшпігеля була така фраза: «Попіл Клааса стукає в наші серця».

Боюся, що «попіл Гази» може не лише призвести до антиізраїльського персо-арабського консенсусу, а й до початку формування антизахідного консенсусу Глобального Півдня та різкого лівішання політичного спектру в ЄС.

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Цікаво, чи в США та Ізраїлі оцінюють ці ризики?