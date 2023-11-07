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Лідер бойовиків ХАМАСу Яхья Сінвар оточений в бункері

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідер бойовиків ХАМАСу Яхья Сінвар оточений в бункері
Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – нинішній лідер бойовиків угруповання ХАМАС
фото: sky.com

Сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Гази

Лідер бойовиків угруповання ХАМАС Яхья Сінвар оточений в бункері у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Гази.

Також він додав, що лідер ХАМАСу в Секторі Гази Ях'я Сінвар оточений у бункері.

Але де саме розташований цей бункер, міністр не уточнив.

Яхья Ібрагім Хассан Сінвар – нинішній лідер бойовиків угруповання ХАМАС у Секторі Гази і один із засновників військового крила організації. Він був одним зі співзасновників апарату безпеки.

Раніше повідомлялося, речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази. Він зазначив, що ЦАХАЛ убив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій, що «суттєво шкодить здатності ХАМАСу здійснювати контратаки».

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Теги: міністр Україна ХАМАС Ізраїль

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