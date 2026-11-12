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Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Китай вважає Тайвань своєю територією
фото: 1ktm.news

Китайський лідер назвав возз’єднання острова з КНР історичною місією

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність повного возз’єднання Тайваню з материковим Китаєм. За його словами, цей процес є неминучим, однак Пекін і надалі дотримуватиметься курсу на мирне об’єднання. Про це він сказав 12 листопада під час промови у Великій залі народних зібрань у Пекіні, повідомляє «Главком».

Сі назвав вирішення тайванського питання «непохитною історичною місією» Комуністичної партії Китаю. Він також заявив про готовність вести переговори з Тайванем, але за умови дотримання принципу «єдиного Китаю».

«Хід історії не можна зупинити. Повне возз’єднання батьківщини має бути здійснене, і воно, безсумнівно, буде здійснене», – наголосив китайський лідер.

За словами Сі, Пекін продовжить дотримуватися політики «мирного возз’єднання» та моделі «одна країна – дві системи». Він також закликав китайців по обидва боки Тайванської протоки об’єднати зусилля для протидії силам, які виступають за незалежність острова.

Водночас тайванська влада відкинула пропозицію Пекіна. Рада з питань відносин з материковим Китаєм заявила, що уряд і народ Тайваню не можуть погодитися на модель «одна країна – дві системи», оскільки вона передбачає підпорядкування острова авторитарному правлінню Комуністичної партії КНР.

Заява Сі пролунала напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Питання Тайваню залишається одним із ключових у відносинах Пекіна та Вашингтона.

Також відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін не планує обговорювати війну в Україні під час можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Китайська сторона хоче, щоб українське питання залишилося предметом окремих переговорів між Вашингтоном і Москвою.

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Теги: Сі Цзіньпін Тайвань Китай

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