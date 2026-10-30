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Китай виключив із Компартії генерала, який обговорював із Путіним військову співпрацю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Китай виключив із Компартії генерала, який обговорював із Путіним військову співпрацю
Китайський генерал висловив «повагу» Москві за можливість протисти західним санкціям під час зустрічі з диктатором
фото: росЗМІ

Чжан Юся входив до вищого військового керівництва КНР і зустрічався з російським президентом у Москві

Комуністична партія Китаю підтвердила виключення зі своїх лав 33 посадовців, серед яких – колишній член Політбюро Ма Сінжуй і високопоставлений військовий Чжан Юся. Про це йдеться в комюніке п’ятого пленуму Центрального комітету КПК, оприлюдненому державними ЗМІ Китаю 29 жовтня, повідомляє «Главком».

Чжан Юся раніше обіймав посаду заступника голови Центральної військової ради Китаю – органу, який здійснює керівництво збройними силами країни. Він також був членом Політбюро ЦК КПК.

У листопаді 2023 року Чжан Юся очолив китайську військову делегацію, яка прибула до Москви для переговорів із російським керівництвом. Там він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу.

Однією з головних тем зустрічей стала військово-технічна співпраця між Китаєм і Росією. Чжан Юся заявив, що делегація приїхала для реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн, а також участі в засіданні міжурядової комісії з військово-технічного співробітництва.

Під час переговорів Путін закликав поглиблювати взаємодію у військовій сфері, зокрема в галузі високих технологій. Російський диктатор окремо згадав космічні системи, супутники на високих орбітах і перспективні види озброєнь.

Чжан Юся зі свого боку заявив про готовність Китаю зміцнювати військові зв’язки з Росією. Він також висловив «повагу» до Москви за здатність протистояти західному санкційному тиску.

Рішення щодо Чжан Юся ухвалили в межах партійного розслідування. Його звинуватили в серйозних порушеннях партійної дисципліни та державного законодавства. Детальніші обставини справи потребують окремого підтвердження.

Варто нагадати, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 24 жовтня здійснив короткий візит до Китаю, однак особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном не було. Північнокорейський лідер відвідав прикордонне місто Даньдун, де зустрівся з Ван Хуніном – одним із найвищих посадовців Китаю.

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Теги: Китай путін злочин

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