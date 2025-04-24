Сибіга після російської атаки звернувся до партнерів: Поступки не зупинять Путіна

Сибіга заявив, що поступки на вимоги російського диктатора Володимира Путіна не зупинять його терору

«Вчорашні максималістські вимоги РФ до України вивести війська у поєднанні з цими ударами свідчать про те, що саме Росія, є перешкодою до миру»

Вимоги РФ до України вийти зі своїх територій у поєднанні з жорстокою атакою показують, що Москва є перешкодою для миру. Поступки не зупинять російський терор. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу «ікс».

«Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ», – наголосив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Київ переживав особливо жахливу та гучну ніч. Російські ракети і безпілотники обстрілювали інші міста та населені пункти по всій Україні.

Сибіга заявив, що поступки на вимоги російського диктатора Володимира Путіна не зупинять його терору.

«Путін своїми діями, а не словами, демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терору та агресії. Це можуть зробити лише сила і тиск», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.